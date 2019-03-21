"Брексит" - главная тема Саммита

Проходящая в Брюсселе встреча в верхах Евросоюза посвящёна, в основном, выходу из него Великобритании. Он должен состояться 29 марта, но британский парламент дважды отклонил соглашение об условиях «брексита», достигнутое с премьер-министром Терезой Мэй. Она рассчитывает, что к третьему разу депутаты передумают:

«Важно, чтобы парламент действовал в соответствии с результатом референдума, и чтобы мы осуществили «брексит» для британского народа, - сказала Мэй по прибытии в Евросовет. - Я искренне надеюсь, что после этого соглашение вступит в силу. Я всё ещё работаю над тем, чтобы оно было одобрено парламентом. Это позволит нам выйти упорядоченным образом. Главное — чтобы мы выполняли волю британского народа».

«Нет» сказала Евросоюзу на референдуме значительная часть английского рабочего класса. Поэтому лидер лейбористов не против «брексита», но против болезненного для трудящихся разрыва связей с континентальной Европой:

«Наш приоритет - обеспечить, чтобы в следующую пятницу не состоялся беспорядочный и хаотичный выход из-за провала сделки, - сказал Джереми Корбин. - Мы представим наши предложения британскому парламенту на следующей неделе, потому что, по-моему, это приоритет«.

Великобритания предлагает Евросоюзу отложить отмену её членства до 30 июня. Но ирландский премьер-министр напомнил, что в конце мая состоятся выборы в Европарламент:

«В европейских выборах придётся участвовать британцам, потому что они останутся в июне гражданами ЕС с правом на представительство в парламенте, - сказал Лео Варадкар. - Это записано в договорах, менять их сложно, для этого может потребоваться референдум в Ирландии».

Остающиеся 27 стран-членов ЕС готовы дать Великобритании ещё два месяца на подготовку к осуществлению соглашения, при условии, что оно будет одобрено на следущей неделе британским пардаментом.

«В случае негативного голосования Британия выйдет без сделки, - сказал президент Франции Эммануэль Макрон. - Мы все это понимаем.

А глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предположил, что потребуется ещё один саммит, на следующей неделе.

Премьер-министр Люксембурга считает, что переговоры с Лондоном зашли в тупик, для преодоления которого потребуются экстренные меры:

«Спикер Палаты Общин говорит, что не хочет нового голосования, в Жан-Клод Юнкер говорит, что не хочет новой сделки, - напомнил Ксавье Беттель. - Так что нормальной двери для выхода из этой ситуации уже нет. Придётся искать пожарный выход"

Одна их таких крайних мер — отмена «брексита», но Тереза Мэй сказала, что это было бы катастрофой для британской демократии. Не согласна она и с отсрочкой выхода из ЕС на пару лет.