Либералы хотят стать третьей силой в Европарламенте

В четверг в Брюсселе прошло открытое собрание Альянса либералов и демократов за Европу, представивших свой список кандидатов на выборах в Европейский парламент.

Звездой собрания была Маргрет Вестагер, датский политик и Европейский комиссар по вопросам конкуренции:

"Мы подготовили длинный список дел, требующих срочного решения: верховенство права, рабочие места для подрастающего поколения и в особенности изменение климата. Но нам нужно зарядиться энергией от наших достижений. Потому что Европа это прекрасное место для жизни по сравнению с другими частями света, особенно если вы женщина".

Европейские либералы решили не выбирать одного лидера для своего европейского списка, а представили семёрку имён, в которую входят бельгиец Ги Верхофстадт и итальянка Эмма Бонино. Три других кандидата представляют Венгрию, Германию, Испанию и Словению.

Свои симпатии либералам выразил президент Франции Эммануэль Макрон, пославший в октябре на съезд партии своего представителя. Но от участия в европейских выборах в составе либерального списка "Вперёд, Республика!" уклонилась. Глава партии Станислас Герини пояснил почему:

"В ЕС мы слишком часто распределяем посты до выборов. Для нас важнее то, что наши идеи управляют Европой. Мы хотим вести диалог с широким спектром прогрессивных сил в разных странах, а именно с либералами, иногда с социал-демократами, иногда с "зелёными". Мы хотим договориться со всеми, кто готов работать с нами над единым политическим проектом. Нам нужно подготовить свой проект для Европы".

По словам нашего корреспондента Изабель Маркеш да Силва, такая коалиция может появиться только после выборов Европейского парламента:

"Сейчас либералы это четвёртая сила в Европарламенте и они рассчитывают набрать достаточно голосов, чтобы стать третьей силой, что позволило бы им играть решающую роль при формировании коалиций. Они жёстко настроены против популистов и собираются выступать за большую интеграцию в Евросоюзе в парламенте, который обещает быть сильно фрагментированным".