Форум "Кран-Монтана": Африку делает молодежь

Пятый год подряд африканский город Дахла (Западная Сахара) принимал участников форума "Кран-Монтана". Темой слета этого года стало "Cтроительство сильной Африки с акцентом на молодежь и будущие поколения".

На форум собрались 1200 участников, в том числе высокопоставленные политики и бизнес-лидеры из 110 стран. С его трибун громко звучал голос молодых африканцев, которые составляют без малого 80% населения Черного континента.

Пьер-Эммануэль Киран, президент форума: "Мы хотели сфокусировать программу слета на африканской молодежи: молодые люди континента, каждый в своей области (будь то бизнес, властные структуры, институты гражданского общества), в конечном счете являются лучшим олицетворением истории успеха Африки - региона, решившего взять судьбу в свои руки".

Почти 25% африканских женщин, среди них и женщины Марокко, занимаются предпринимательством. Африканки, таким образом, признаны чемпионками мира по критерию бизнес-активности. В рамках форума им предложили уникальную площадку для обмена опытом и идеями под руководством Хайбухи Зубейр, президента фонда Phosboucraa Foundation.

Хайбуха Зубейр, президент Phosboucraa Foundation: "Наш фонд непосрдедственно управляет двумя образовательными центрами. Их задача - помочь молодым, женщинам развить свои профессиональные навыки, предпринимательское мастерство, найти работу, добиться успехов на экономическом поприще. Некоторые из наших подопечных уже открыли свое дело в сфере услуг, в косметической отрасли и в агросекторе".

Фонд помогает молодежи и женщинам стать успешными экономическими субъектами на марокканском и - шире - общеафриканском рынке.

Хайбуха Зубейр, президент Phosboucraa Foundation: "60% наших стипендиатов - женщины. Мы считаем, что вкладывать в обучение молодых, помогать женщинам значит делать ставку на будущее".

Программа стипендий фонда дает возможность соискателям обучаться в крупнейших национальных и международных школах.

Хайбуха Зубейр, президент Phosboucraa Foundation: "У нас 157 стипендиатов, которые получили финансовую помощь за отличную учебу. 75% из этой группы поступили в международные школы; некоторые уже получили докторскую степень, занялись бизнесом и так ежедневно помогают региону развиваться".

Второй главной темой форума стала технологическая революция.

По мнению экспертов, в Африке она затронет все важнейшие отрасли - гостиничный сектор и туризм в целом; страхование и финансы, здравоохранение и сельское хозяйство.

Диана Одри Нгако, основательница агентства Omenkart, известна продвижением африканского континента с помощью платформы Visit Africa, запущенной в 2014 году.

Диана Одри Нгако, основатель и генеральный директор Omenkart: "Моя идея состояла в том, чтобы позволить африканцам путешествовать по разным странам континента; туризм начинается с нас самих. И нас ждет столько открытий! Не стоит медлить, африканец вы или нет. Мы решили, что нужно дать жителя контент повод для гордости".

По словам Дианы, континент - эффективная площадка для распространения мобильных приложений и других цифровых проектов.

Диана Одри Нгако, основатель и генеральный директор Omenkart: "У вас есть приложения, которые отслеживают цены на сельскохозяйственную продукцию. И когда к вам приезжает оптовый покупатель, собираясь приобрести тонну кофе, вы можете, проверив приложение, сказать ему: "Нет, сегодня это стоит столько-то!"...Новые технологии дарят уверенность, объединяют молодых африканцев. Они понимают: "Вот я живу в Мали, а ты - в Мавритании, но у нас общие проблемы и задачи. Сопоставив наш опыт, мы можем найти решения, которые нас успокоят, вдохновят, позволят мечтать". А я уверена что африканской молодежи просто необходимо мечтать".

Около 60 молодых африканцев, в том числе Диана, получили награду форума за лидерские усилия и работу на будущее. Она была вручена на церемонии в воскресенье: прекрасный стимул развивать карьеру дальше, подавая пример тем, кто идет следом.