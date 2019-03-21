Baselworld сверяет часы

Каждую весну швейцарский Базель превращается в мировую столицу часов и украшений: с 1917 года здесь проводится международная выставка Baselworld с участием ведущих часовых домов и брендов.

Слет часовщиков проходит в выставочном павильоне, построенном по проекту швейцарского архитектурного агентства "Херцог и де Мёрон". Количество участников из года в год исчисляется сотнями. Новый исполнительный директор мероприятия Мишель Лорис-Меликофф считает, что несмотря на сложности текущего момента, например, уход группы Swatch, салон успешно вступает в новую фазу развития:

Мишель Лорис-Меликофф, исполнительный директор, Baselworld: "Разумеется, мы взяли в копилку все прежние наработки наработки салона, мы продолжим их использовать и совершенствовать. Но для меня было очень важно приступить к преобразованиям. Думаю, сегодня из- за широкого распространения цифровых технологий те или иные изменения неизбежны для всех ярмарок и салонов. Действительно, сегодня все давно уже совершают покупки со смартфона, с него же осуществляются банковские переводы... Тот же смартфон подталкивает к революционным преобразованиям сектор салонов и выставок".

Распространение цифровых технологий, иной формат взаимоотношений с клиентами меняют правила игры на выставке Baselworld, где в нынешнем сезоне представлены 500 участников.

Рикардо Гвадалупе, исполнительный директор, HUBLOT : "У нас за плечами - небольшая революция, вызванная появлением смарт-часов. Сегодня часы - это не не только функция фиксации времени, их сфера применения шире.В этом контексте мы, швейцарские часовщики, должны напомнить себе, что создаем предметы искусства, да, именно так".

Выставка продлится до 26 марта. Уже сегодня ее руководство начинает готовиться к следующему сезону: в 2020 салон в Базеле откроется вслед за международным часовым салоном SIHH в Женеве.

Таким образом, пресса и ритейлеры смогут посетить сразу два мероприятия.