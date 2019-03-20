Предвыборное путешествие по Европе: Нуну Гомеш

Команда Euronews в преддверии выборов в Европарламент продолжает путешествие по континенту. В этот раз на Красном диване Euronews — португальский футболист Нуну Гомеш.

Аннелиз Боржес, Euronews:

— Спасибо что присоединились к нам. Вы успешный человек, один из известнейших футболистов Португалии, символ не только португальских, но и европейских успехов в футболе. Вы сами считаете себя больше португальцем или европейцем?

Нуну Гомеш:

— Если честно, то больше португальцем. Хотя в последнее время чувствую себя и частью Европы. Уже несколько лет я наблюдаю такую тенденцию — мы скорее скажем, что мы из Европы, чем из какой-то конкретной страны. Ну и также я много путешествую, благодаря свободе перемещения по Европе, и во многих странах чувствую себя как дома.

Euronews:

— Как вы считаете, нынешние проблемы Европы — например, рост популизма — это вина политиков? Может, им следует быть ближе к народу, как например вы — футбольные звёзды?

Гомеш:

— Мне кажется, если бы люди лучше понимали, что́ политики делают, они бы относились к политикам более снисходительно. Ведь часто мнение людей основано не на реальных фактах и не соответствует реальности. Если бы сами политики больше рассказывали нам о своей работе, о своей жизни — как это делают футболисты — люди взглянули бы на политику под другим углом.

Euronews:

— Что будет с Европой в ближайшие месяцы и годы? По-вашему, мы будем двигаться дальше вперёд, укрепляя Евросоюз, или отдельные страны решат, что им лучше самим по себе?

Гомеш:

— Думаю, что Евросоюз продолжит расти и увеличивать силу. Конечно, есть и такие старны, которые хотели бы уйти, существуют разногласия, но мне кажется, что страны способны спарвиться со своими проблемами ради того, чтобы вместе двигаться в одном направлении, ведь от этого мы все только выиграем.