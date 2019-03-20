Новый фильм Квентина Тарантино

Компания Sony Pictures выпустила первый трейлер нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питом в главных ролях.

Эта комедийная драма, действие которой происходит в 1969 г., рассказывает историю актёра Рика Далтона и его дублёра-каскадёра Клиффа Бута, которые пытаются пробиться в киноиндустрию.

События фильма разворачивается на фоне убийств, совершаемых бандой Чарльза Мэнсона. Первоначально Тарантино планировал выпустить фильм на экраны 9 августа, к 50-летию убийства бандой Мэнсона актрисы Шэрон Тейт с друзьями и семьи Ла-Бьянка. Но, по последним данным, американская премьера фильма запланирована на 26 июля. Российская премьера состоится 8 августа. В мае фильм будет показан на Каннском кинофестивале.

"Однажды в Голливуде" это первый фильм, снятый Квентином Тарантино, после прекращения им сотрудничества с продюсерской компанией Харви Вайнштейна.



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