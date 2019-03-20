В Валенсии проводили зиму

В Валенсии завершился традиционный испанский фестиваль Las Fallas. Главное событие праздника - сожжение гигантских самодельных кукол.

Этот фестиваль, символизирующий проводы зимы, происходит от традиции валенсийских столяров и плотников, которые накануне дня своего покровителя — святого Иосифа сжигали перед своими мастерскими ненужные куски фанеры, картона и других материалов.

Во время праздника на центральной площади города проходят пиротехническое шоу.

Многие жители Валенсии переодеваются в традиционные наряды. По улицам проходят около 300 оркестров, которые исполняют народные песни и танцы.