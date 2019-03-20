Мозамбик: три дня траура

В Мозамбике в среду начались три дня национального траура по жертвам циклона «Идай». Число погибших по данным ООН превышает 80 человек, а в правительстве говорят о двухстах. При этом обе стороны не исключают, что счёт жертвам может идти на многие сотни. С обширными районами Мозамбика до сих пор нет связи. Паводок, вызванный проливными дождями, пока не уходит. Учёные ожидают понижения уровня воды лишь с четверга.

На 90% разрушен крупный город-порт Бейра с полумиллионным населением. Многие деревни попросту исчезли. Спасатели пытаются пробраться в посёлки, отрезанные водой. Гуманитарную помощь Мозамбику выделили ООН и Франция. По данным Красного Креста, без крова остались более 400 тысяч человек.

Reuters

Циклон «Идай» в конце прошлой недели обрушился на Мозамбик, а также соседние Зимбабве и Малави. Для этого региона удар стихии стал сильнейшим по крайней мере за 20 лет.

Самые тяжёлые последствия может иметь урон, нанесённый сельскому хозяйству.