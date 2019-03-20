Европейские народники решают судьбу "Фидес"

"День икс" настал для венгерского премьер-министра Виктора Орбана и его партии "Фидес". В среду решается вопрос об ее исключении из крупнейшей фракции Европарламента за антиевропейскую риторику.

Последней каплей для руководства Европейской народной партии стали обвинения правительства Орбана в адрес главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, в том, что тот проводит миграционную политику, которая "угрожает безопасности Венгрии".

Назвав заявления лживыми, Юнкер парировал: "Консерваторы Венгрии никоим образом не представляют христианские демократические ценности, и им нет места в Европейской народной партии".

В венгерском правительстве заявили, что будут бороться за сохранение членство "Фидес" в правоцентристском блоке.

"В основе альянса Христианско-демократической партии и "Фидес" лежит христианская, демократическая философия. Это прочный фундамент народной партии. И ЕНП должна его сохранить", - пояснил Золтан Ковач, пресс-секретарь правительства Венгрии.

Спорные реформы, проводимые в стране, и антидемократический курс Орбана уже обсуждались на прошлогоднем конгрессе ЕНП.

"Если вы - противник верховенства закона и независимой судебной власти, вы не христианский демократ. Если вы против свободной прессы и НПО, но для вас приемлемы ксенофобия, гомофобия, национализм и антисемитизм, вы не христианский демократ", - сказал тогда председатель Еврокомиссии Дональд Туск.

Ставки высоки. Наблюдатели полагают, что приостановление членства "Фидес" в правоцентристском блоке, куда входит также партия ХДС канцлера Германии Ангелы Меркель, значительно сузит сферу влияния в Европе самого Орбана.

В свою очередь, исключение "Фидес" для народной партии может обернуться потерей ведущих позиций в Европейском парламенте.