Особое приглашение

В серии репортажей «Бизнес в Ангола» мы говорим о том, как страна, один из крупнейших мировых экспортеров нефти, делает ставку на диверсификацию экономики. Для развития бизнеса Анголе нужны инвесторы, для них в стране создаются привлекательные и комфортные условия. Активизация притока в Анголу иностранцев доказывает: работать здесь действительно становится легче.

... Еще два года столица Анголы Луанда считалась самым дорогим городом мира для экспатов. Ситуация изменилась после падения цен на нефть и введения плавающего курса для национальной валюты - кванзы.

На этом фоне международная компания по производству муки Webcor планирует в течение пяти лет инвестировать в ангольскую экономику четверть миллиарда долларов. В том числе и по линии нового высокотехнологичного мукомольного центра.

Эдуарду Барбоза, Webcor: "Ситуация заметно улучшается, сегодня здесь создаются условия для инвестиций. Мы действительно верим в эту новую эру в ангольской экономике. Да, еще многого не хватает, многое не сделано, но мы очень довольны обозначенным вектором развития".

Эдуарду показывает производственную площадку. Швейцарские машины сортируют зерно по разным категориям - для разных сортов отрубей или муки. Помол, просеивание, смешивание - все этапы производства автоматизированы и тщательно контролируются датчиками и высококвалифицированным персоналом.

Важный этап - расфасовка, нанесение лазерной маркировки. Эти мешки предназначены для сбыта как на территории Анголы, так и за пределами страны. Предприятие перемалывает в муку до 1200 тонн пшеницы в день, а также производит 250 тонн отрубей. Сам факт расширения бизнеса, говорит представитель Webcor, свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в Анголе.

Эдуарду Барбоза, Webcor: "Стоимость жизни здесь снизилась, условия для ведения бизнеса становятся лучше, принимаются новые правила, которые предпринимателям на руку. Мы видим перспективы на будущее, для страны в целом. Здесь упростили получение виз, а значит, вы можете привезти в Анголу консультантов, улучшить качество обучения и передачи технологий местным специалистам".

Среди тех, кто прошел обучение у зарубежных коллег - лаборант Джанет Барбоза, она занимается анализом состава муки, используя высокотехнологичные инструменты.

Джанет Барбоза, химик-лаборант: "Я прошла обучение здесь, на фабрике. Больше узнала о пшенице, о свойствах муки, я профессионально расту, развиваюсь".

Качественная подготовка кадров - один из важных компонентов взятого Анголой курса на диверсификацию экономики. Разработанный властями план получает поддержку извне. Так, МВФ недавно выделил стране кредит в 3,7 миллиарда долларов.

Как эти средства, а также начатые властями реформы помогут иностранным бизнесменам развиваться на ангольском рынке?

Макс Альер, представитель МВФ в Анголе: "Некоторые важные преобразования уже проведены: принят, к пример, новый закон о частных инвестициях, о конкуренции... Мы видим, что развитие идет в верном направлении. Предпринимателю, иностранным работникам предоставляется гибкость в управлении дивидендами, зарплатами. Будучи в Анголе, вы не обязаны вести бизнес с местными партнерами. Все это в совокупности привлекает иностранных работников".

Ангольские власти и бизнес-собщество прилагают все усилия, чтобы развить начинание. Такие компании, как Webcor, поддерживают инициативу масштабными инвестиционными планами, дают добро и международные финансовые тяжеловесы.