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Срочная новость

Брюссельское бюро

Успехи Вестагер. Союз рынков капитала. Выборы после Утрехта

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 Андрей Бекетов 
Успехи Вестагер. Союз рынков капитала. Выборы после Утрехта
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Передача "Вкратце из Брюсселя":

Антимонопольные нарушения Google

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за нарушение антитрастовых правил ЕС при размещении онлайн-рекламы. Еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер сказала, что американская компания злоупотребляет своим господствующим положением на рынке.

Президентские амбиции Вестагер

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер включилась в борьбу за пост Президента Еврокомиссии. Фракция либералов и демократов Европарламента добавила имя этой датчанки в список своих кандидатов, где уже находится бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

В четверг в Брюсселе эта фракция начнёт официальную кампанию за то, чтобы её представитель стал преемником Жан-Клода Юнкера.

К созданию Союза рынков капитала

Главные учреждения Евросоюза договорились об облегчении доступа к финансовым рынкам для малых и средних компаний и об уменьшении административного бремени в сферах производства, торговли и услуг. Страны-члены одобрили в среду соглашение на этот счёт, достигнутое председателем ЕС Румынией и Европейским парламентом.

Тем самым сделаны важные шаги по созданию Союза рынков капитала и поощрению мелкого предпринимательства.

Голосование после стрельбы в Утрехте

Местные выборы в Нидерландах 20 марта могут обернуться народным вотумом недоверия премьер-министру Марку Рютте. Кроме того, результаты этого голосования должны указать на то, добьются ли популисты большого успеха на майских выборах в Европейский парламент.

После стрельбы в понедельник в голландском городе Утрехт правые партии стали громче требовать усиления контроля за миграцией, и укрепились позиции евроскептиков.