Австрия: мусульмане против вице-канцлера

Мусульманская федерация Австрии (IGGÖ) подаёт иск против вице-канцлера, главы Партии свободы Ханса Штрахе. Согласно этому заявлению, многие речи политика подпадают под статью о разжигании ненависти, а после нападений на мечети в Новой Зеландии резкие выпады вице-премьера уже нельзя классифицировать как «семантические оговорки».

Среди прочего, IGGÖ приводит такие заявления Штрахе, как обвинение ряда детских садов в воспитании будущих экстремистов, а также сравнение миграционной ситуации в Австрии с гражданской войной.

В Партии свободы отреагировали, назвав шаг Мусульманской федерации популистским и направленным на то, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем религиозного объединения.