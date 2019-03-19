Крайстчерч: "Мы должны объединиться"

Новая Зеландия скорбит. В Крайстчёрче готовятся к похоронам погибших при атаке на две мечети 15 марта. Жертвами нападения стали 50 человек. Обвинение в убийстве предъявлено 28-летнему австралийцу, стороннику превосходства белой расы. По данным полиции, он действовал в одиночку. Во время задержания в его автомобиле обнаружили взрывчатку и боеприпасы.

В своем обращении к парламенту премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала никогда не произносить имя террориста.

"Эта пятница стала самым мрачным днем в нашей истории. Но для родственников погибших, это еще и день, когда простое совершение молитвы, отправление религиозного культа, привело к смерти близких", - заявила она.

Правительство пообещало в ближайшие дни объявить о плане реформ, цель которых - не допустить повторения случившегося.

"Произошедшее изменило нашу страну. Оно сделало нас сильнее. Теперь мы еще более уверены в необходимости объединиться и работать над социальной интеграцией меньшинств - как религиозных, так и этнических", - заявила генерал-губернатор Новой Зеландии Пэтси Редди.

Одно из решений правительства уже известно - речь идет об ужесточении контроля за огнестрельным оружием. Сегодня в Новой Зеландии приобрести полуавтоматическое оружие может любой при условии, что ему исполнилось 16 лет и он получил соответствующую лицензию.