Крайстчерч: "Мы должны объединиться"

Новая Зеландия скорбит. В Крайстчёрче готовятся к похоронам погибших при атаке на две мечети 15 марта. Жертвами нападения стали 50 человек. Обвинение в убийстве предъявлено 28-летнему австралийцу, стороннику превосходства белой расы. По данным полиции, он действовал в одиночку. Во время задержания в его автомобиле обнаружили взрывчатку и боеприпасы.
В своем обращении к парламенту премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала никогда не произносить имя террориста.
Правительство пообещало в ближайшие дни объявить о плане реформ, цель которых - не допустить повторения случившегося.
Одно из решений правительства уже известно - речь идет об ужесточении контроля за огнестрельным оружием. Сегодня в Новой Зеландии приобрести полуавтоматическое оружие может любой при условии, что ему исполнилось 16 лет и он получил соответствующую лицензию.