Клифф-дайвинг покоряет Южную Африку

Известные клифф-дайверы австралийка Рианна Иффлэнд и британец Гари Хант совершили прыжки со скал природного заповедника Blyde River Canyon на северо-востоке Южной Африки.

Дуэт рекордсменов по прыжкам со скал отправился исследовать новые вершины за месяц до начала Мировой серии клифф-дайвинга, организованной компанией Red Bull - известного спонсора различных экстремальных соревнований.

Хант - семикратный чемпион турнира, Иффлэнд - трехкратный.

В южной Африке клифф-дайверов привлекли пещеры Bourke’s Luck - цилиндрические скальные скульптуры, именно оттуда с 27 метровой высоты спортсмены решили совершить прыжок.

Первый из 7 этапов мировой серии Red Bull Cliff Diving состоится на Филиппинах 13 апреля, где Иффлэнд и Хант попытаются защитить чемпионские титулы.