Norsk Hydro подверглась кибератаке

Крупнейший норвежский производитель алюминия и алюминиевых изделий Norsk Hydro подвергся обширной кибератаке, вызвавшей перебои в работе подразделений компании в Европе и США. Ряд операций на производстве был переведен в ручной режим, а работа прессовых цехов приостановлена.

"Это обширная атака. Она затронула Hydro как в Норвегии, так и в других секторах нашего бизнеса по всему миру", - сказал пресс-секретарь Norsk Hydro Халвор Молланд.

Государственное агентство по кибербезопасности Норвегии подтвердило факт компьютерного вмешательства. Оно началось вечером в понедельник, усилилось ночью и продолжается до сих пор. Бороться с атакой компании помогает Национальная служба безопасности Норвегии. Компания Norsk Hydro пока не дает прогнозов по срокам полного восстановления работы. Оценка ущерба от кибератаки будет проведена позднее.