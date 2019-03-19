Отец украинского военного в Брюсселе

24 украинских моряка и сотрудника Службы безопасности, захваченные российскими военными 25 ноября возле Керченского пролива, всё еще находятся под стражей. Один из них, Василий Сорока, был ранен во время инцидента.

Его отец побывал во вторник в Европейском парламенте, где обсуждалось положение в Азовском и Чёрном морях. Виктор Сорока обвиняет россиян в негуманном обращении с задержанными:

«Все мы, родственники, очень переживаем за наших близких, потому что Россия использует непредоставление медикаментов и помощи уже больше ста дней как своего рода пытку с целью психологически сломать наших ребят. Связи с ними никакой нет, им нельзя позвонить, свидания с ними ФСБ не разрешает. Мы узнаем что-то только от адвокатов и консула”.

Недавно Евросоюз ввёл санкции против восьми граждан России в связи с нападением на украинские военные корабли и арестом их экипажей. ЕС неоднократно призывал Россию их освободить.

Рассказ Виктора Сороки произвел сильное впечатление на немецкого зелёного евродепута Ребекку Хармс:

«Я была шокирована, когда услышала о том, что российский суд, разбирающийся с украинскими моряками, собирается направить их на психологическую проверку и психологическое лечение. Это напоминает мне о самом мрачном периоде Советского Союза».

По мнению ООН, этих украинцев следует рассматривать как военнопленных; но Россия не считает их таковыми, поскольку она не находится в состоянии войны с Украиной. Уголовный кодекс России предусматривает наказание за незаконное пересечение границы в виде лишения свободы сроком до шести лет.