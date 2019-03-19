Обращение с моряками шокировало евродепутатов

"Вкратце из Брюсселя":

Отец украинского военного в Европарламенте

В ходе захвата украинских кораблей и моряков возле Керченского пролива был ранен Василий Сорока. Виктор Сорока, побывавший в Брюсселе, обвиняет россиян в негуманном обращении с сыном и другими задержанными. Его рассказ шокировал немецкого евродепутата Ребекку Хармс.

Оборонные проекты ЕС

Полмиллиарда евро будет взято из Европейского оборонного фонда на производство беспилотнников под общим названием Евродрон. Это один из совместных проектов, о которых объявили еврокомиссары Юрки Катайнен и Элжбета Бьеньковска. Они сообщили, что ЕС создает автономную европейскую защиту от террора, кибертак и других угроз, не дублируя при этом НАТО.

В июне 2018 года Еврокомиссия предложила направить в оборонный фонд 13 миллиардов.

Объяснения Орбана народникам

Европейская народная партия заслушает в среду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, прежде чем решать вопрос об исключении его партии «Фидес” из этой крупнейшей фракции Европарламента за антидемократический курс.

Между тем, глава канцелярии Орбана сказал, что Фидес хочет оставаться в народной партии, пока этот правоцентристский блок поддерживает христианские ценности и выступает за регулирование миграции в Евросоюз.

Депортация мигрантов в бедные страны

Европейский суд разрешил Германии высылать лиц, которым было отказано в получении убежища, в страны ЕС с менее развитой системой социальной поддержки. Судьи в Люксембурге решили, что угроза бедности или затруднения доступа к некоторым нежизненноважным услугам не может препятствовать депортации.

Теперь ЕС, вероятно, попросит Венгрию, Грецию и Болгарию забирать больше потенциальных беженцев из более богатых стран.