Правозащитник Титиев признан виновным

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев признан виновным по делу о хранении наркотиков. Шалинский районный суд Чечни приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Правозащитники называют этот процесс политическим.

Заместитель директора правозащитной организации Human Rights Watch Рейчел Денбер говорит: "С самого начала дело против Оюба Титиева было настоящим скандалом, направленным на то, чтобы унизить его и наказать за правозащитную деятельность, вытеснить "Мемориал" из Чечни и попробовать остановить любые сведения, связанные с правами человека, поступающие из этой республики".

Титиева задержали в январе прошлого года. В полиции заявляют, что в его машине при обыске был найден пакет марихуаны. Титиев утверждает, что наркотик ему подбросили, а дело сфабриковано.

В минувшем октябре Парламентская ассамблея Совета Европы присудила ему премию имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека.