Церемония прощания в Эфиопии

Обожженная земля вместо тел. Белые розы, белые одежды: это цвет скорби в Эфиопии. В Аддис-Абебе прошла церемония прощания с пассажирами разбившегося Boeing 737. До сих пор обнаружить останки всех погибших не удалось. На опознание жертв может уйти до полугода.
Проститься с погибшими пришли тысячи человек.
Расследование причин аварии продолжается.
Министр транспорта Эфиопии заявил, что данные с черных ящиков "позволяют говорить о сходстве" между нынешней катастрофой и крушением Boeing 737 в Индонезии в конце октября. На время разбирательства авиакомпании по всему миру отказываются от использования самолётов этой модели.
На борту лайнера находились 8 членов экипажа и 149 пассажиров.