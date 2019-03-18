Вдохновлённые "брекситом"

На создание этих работ их вдохновил "брексит".

За несколько недель до предполагаемого выхода Великобритании из ЕС, в Лондоне открылась выставка под названием "Вернуть контроль".

Экспозиция, по мнению организаторов, позволяет оглянуться назад и посмотреть ещё раз на всё то, что предшествовало референдуму 2016 года, когда британцы приняли решение покинуть Евросоюз.

Брайден, куратор выставки:

"Это возможность снова пережить мучительные волнения, раздиравшие страну последние недели перед референдумом по "брекситу"."

Чтобы наиболее ярко передать атмосферу, которая предшествовала такому исторически важному событию для Великобритании, организаторы отобрали более 70 газет того времени и представили десятки работ художников и скульпторов посвященных этой теме.

Брайден, куратор выставки:

"Я надеюсь, что, посетив эту выставку, вы сможете сказать: да, это случилось, а может быть - нет, этого не произошло, и вы вспомните о том, что люди вам говорили в то время, и вы сможете вернуть контроль над собой".

Лондонцы и гости столицы смогут посетить выставку до 24 марта.