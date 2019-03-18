Папа римский встретился с Барбареном

Папа римский Франциск принял в понедельник в Ватикане архиепископа Лионского Филиппа Барбарена. Встреча прошла за закрытыми дверями.

Барбарен приговорен во Франции к шести месяцам условного заключения за сокрытие фактов педофилии в своей епархии.

Оглашение приговора по делу кардинала прошло в начале марта. Барбарен при этом не присутствовал.

Накануне вынесения вердикта кардинал заявил, что "не понимает, в чем заключается его вина", а защита архиепископа считает, что приговор был вынесен "под давлением".

Ранее стало известно, что Барбарен подал прошение об отставке.

На пресс-конференции в штаб-квартире своей епархии, священнослужитель пояснил, что лично вручит ходатайство понтифику при встрече.