В Грузии начались военные учения НАТО

В Грузии начались командно-штабные учения стран-членов НАТО и партнеров альянса. В них участвуют военнослужащие из 24 государств. Учения пройдут на территории тренировочного центра недалеко от Тбилиси.

В министерстве обороны Грузии отметили, что "их целью является повышение взаимосовместимости вооруженных сил стран НАТО и партнеров альянса и заверили, что маневры и сотрудничество Тбилиси с НАТО в целом не направлены против какой-либо страны".

Лела Чиковани, первый заместитель министра обороны Грузии:

"Эти учения сосредоточены на укреплении обороноспособности Грузии и не направлены против какой-либо третьей страны; они направлены на достижение более высокого уровня потенциала, укрепление политики обороны и сдерживания и развивают отношения между членами НАТО и странами-партнерами".

Всего в маневрах будут участвовать 350 военнослужащих, а также сотрудники ряда международных гуманитарных организаций - Международного комитета Красного Креста, Департамента операций по поддержанию мира ООН и, в качестве наблюдателей - представители Всемирной организации здравоохранения. Учения продлятся до 29 марта.