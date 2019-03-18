Учеыне ЕС поставят нуждающихся на ноги

Что может сделать современная наука для пациентов с ампутацией бедра? Мы спросили итальянца Даниэля Беллини, который потерял ногу 15 лет назад в результате несчастного случая на ферме.

Теперь Даниэле добровольно участвует в европейском проекте, который разрабатывает протезы и экзоскелеты, нацеленные на помощь таким пациентам, как он: ученые центра Fondazione Don Gnocchi знают, что люди с протезом ноги тратят вдвое больше энергии при ходьбе и нуждаются в помощи.

Даниэле Беллини, пациент, волонтер проекта: "Человек с ампутированными конечностями тратит гораздо больше энергии. Я вижу это, когда с друзьями иду прогуляться. Они, к примеру, гуляют в куртках, а я свою снимаю - мне жарко от усилий. Так что да, потребление энергии выше. Экзоскелет дает хорошие результаты. Вы чувствуете помощь, действительно чувствуете".

Даниэле доволен своим нынешним протезом. Он может ходить, ездить на велосипеде, водить машину Мужчина надеется, что со временем цены на лучшие протезы, сегодня достигающие 30 тысяч евро, снизятся.

Даниэле Беллини, пациент, волонтер проекта: "В настоящее время цена остается очень важным аспектом. Самые эффективные протезы стоят заоблачно дорого. Надеюсь, что в течение 20 лет мы сможем многое изменить".