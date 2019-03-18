Крым раздора

Одна из выбранных российскими властями для проведения фестиваля "Крымская весна" площадок расположена в непосредственной близости от Кремля. Для пришедших сомнений в правильности сделанного руководством страны нет.

Вячеслав, решивший побывать на фестивале, так объясняет свое отношение к происшедшему: "База Черноморского флота, стратегически важное направление для защиты рубежей нашей родины, я считаю, что исторически подтвержденная наша земля должна входить в состав Российской федерации".

Этой же позиции придерживается и другая посетительница фестиваля: "Я фанат Крыма, Крым - наш! Очень правильно, очень рада, и хорошо, что это произошло уже пять лет назад".

С места событий передает журналистка Еuronews Галина Полонская: "По данным социологических опросов, решение по Крыму правильным считает подавляющее большинство жителей страны, но данные социологов также демонстрируют, что число тех, кто считает его полезным для России с 2014-го года существенно снизилось".

В Российском обществе были и остаются те, кто все эти пять лет, с момента аннексии полуострова придерживается совершенно иной точки зрения. Они с плакатами стояли рядом с теми, кто праздновал.

Константин считает Крым территорией Украиной. Об этом - его самодельный плакат.

Константин говорит: "Санкции, введенные против нас западными странами - они введены за дело, они, естественно, приводят к ухудшению уровня жизни. Кроме санкций, мы еще видим, что людей сажают. Людей в Крыму сажают. Свыше 70 человек украинских политзаключенных сидят в российских тюрьмах, сейчас к ним добавилось еще 24 моряка".

Были и те, кто вышел в одиночные пикеты к парку Горького. Для них итог случившегося - аресты и тюрьмы тех, кого международное сообщество признало узниками совести.

Николай перечисляет их имена: "Это, например, Олег Сенцов, это многие крымские татары. Российские власти стали подвергать их необоснованным репрессиям".

По мнению Татьяны, которая вышла на пикет, чтобы поддержать Николая, "Россия в итоге все больше оказывается в изоляции, и в политическом, и в экономическом смысле, россиянам от этого только минусы".

Плакаты на главных госучреждениях, карусели, обильная еда, звуки оркестра и общий энтузиазм, тем не менее, все эти пять лет не могут полностью заглушить одинокие голоса тех, кто несогласен с властью, для кого Крым был и остается украинской территорией.