"С Днём святого Патрика!" весело кричат маленькие жительницы Чикаго. В Городе ветров праздник человека, изгнавшего змей, отмечают с не меньшим размахом, чем в Ирландии. Зелёная одежда, трилистники, парады, и пиво рекой. А река Чикаго вот уже который год на радость празднующим окрасилась в изумрудный цвет.

Впервые эти воды позеленели в далеком 1962-ом: их окрасили, чтобы выявить запрещённый слив канализационных отходов. Но об этом уже благополучно забыли, и чествуют теперь таким ритуалом ирландского святого.

В День святого Патрика, по преданию, ирландцем может стать каждый, стоит только захотеть. Как вот эти молодые люди, приехавшие из разных стран:

- Я из Бангкока!

- Я из Таиланда!

-Я из Румынии!

- Я из Франции!

- А я из Мексики!

На вопрос журналиста, имеют ли они ирландские корни или хоть какое-то отношение к Ирландии, празднующие отвечают:

- Сегодня мы все ирландцы!

Ирландия отмечает День святого Патрика, обратившего Изумрудный остров в христианство в 5-ом веке, уже более тысячи лет.

17 марта здесь национальный праздник, который шагнул и далеко за пределы страны: в День святого Патрика в зелёное облачается даже британская королева, а члены её семьи поздравляют ирландских гвардейцев и дарят им трилистники.