Манагуа: протесты и аресты

Полиция Никарагуа арестовала десятки людей, пытавшихся в субботу провести манифестацию. Они требовали, чтобы власти освободили сотни противников президента Даниэля Ортеги, вышедших на демонстрации в апреле прошлого года и с тех пор находящихся под стражей.

В сентябре правительство Никарагуа запретило оппозиции проводить протесты, и субботняя попытка была немедленно пресечена. Позже полиция выступила с заявлением о том, что по просьбе Ватикана скоро отпустит на свободу всех задержанных за последние сутки.

"Я хочу поддержать политзаключенных, - говорит одна из протестующих.- Мы хотим освободить их всех, и мы ничего не боимся. Мы хотим показать Ортеге, что люди его не боятся. Да здравствует свободная Никарагуа!"

Антиправительственные выступления в Никарагуа периодически проходят с середины апреля 2018 года. Поводом для них послужила реформа системы социального страхования. Уступив давлению, Ортега её отменил, но протесты не прекратились. По данным правозащитников, в них погибли уже более 300 человек.

В конце февраля власти возобновили мирный диалог, начатый при посредничестве католической церкви в мае прошлого года и прерванный в июле.