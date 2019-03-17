ЧМ по кёрлингу начался для России с серии побед

Женская сборная России по кёрлингу одержала победу над датчанами на Чемпионате мира в датском Силькеборге. Встреча с хозяйками турнира завершилась со счётом 7:6. Это был матч второго тура и уже вторая победа россиянок: в первой игре им уступила команда Швейцарии со счётом 5:11.

В общем зачёте Россия делит первые три места с Китаем и Японией. Китаянки в воскресенье обыграли сборную Финляндии, а японки команду США.

По итогам группового этапа будут определены полуфиналисты. Завершится турнир в Силькеборге уже в следующее воскресенье. Россия ещё никогда не выигрывала Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин, лучшим результатом сборной стало второе место на турнире в 2017-м.