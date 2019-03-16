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Прокуратура Милана ищет отравителей свидетельницы по "делу Руби"

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 Андрей Позняков 
Прокуратура Милана ищет отравителей свидетельницы по "делу Руби"
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Итальянская прокуратура проверит версию об убийстве свидетеля по делу против бывшего премьер-министра Сильвио Берлусоки, марокканской модели Иман Фадил. Она умерла в больнице, куда её доставили с признаками отравления. Как сообщает ANSA, эксперты пришли к выводу, что Фадил погибла от воздействия радиации. Сразу несколько итальянских изданий написали, что в её крови обнаружили следы смеси радиоактивных отравляющих веществ, сравнив эту историю с убийством Александра Литвиненко в Лондоне.

Сильвио Берлускони заявляет, что не имеет к смерти Иман Фадил никакого отношения:

_«Всегда печально, когда умирают молодые. Я никогда не встречался с этим человеком, никогда не говорил с ней, но то, что я прочитал о её заявлениях, наводит меня на мысль, что это всё выдумка, абсурд».
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Фадил давала показания против Берлускони в суде в 2012 г. по делу о секс-вечеринках с несовершеннолетними проститутками. Впоследствии она объясняла, что пошла на это, пережив серьёзное «психологическое насилие», и пообещала выпустить книгу с новыми разоблачениями.

Модель неоднократно комментировала так называемое «дело Руби» о секс-вечеринках на вилле Берлускони, хотя и не смогла добиться участия в судебных слушаниях в качестве заинтересованного лица. В прошлом году она говорила, что убеждена в существовании секты сатанистов, состоящей из женщин, которые собирались в имении политика.