Новая Зеландия изменит оружейные законы

В ООН объявлена минута молчания в память о жертвах нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчёрч. Жертвами стрельбы в двух молитвенных домах стали 49 человек, ранены более 40.

Нападавшие — их точное число пока уточняется — открыли огонь по прихожанам сразу после пятничной молитвы. В это время в мечетях новозеландского города находились около 500 человек.

Среди погибших и пострадавших — граждане нескольких стран.

Власти Новой Зеландии говорят о намерении серьёзно ужесточить законодательство. Премьер-министр страны назвала произошедшее терактом.

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:

«Наши оружейные законы изменятся. Такие попытки уже предпринимались в 2005-м и 2012-м, а в 2017-м состоялось исследование этого вопроса. Пришло время перемен».

Лайан Далзьел, мэр Крайстчёрча:

«Сегодня мы сосредоточились в первую очередь на оказании практической помощи семьям. Они прошли через слишком многие. Мы искренне сочувствуем и поддерживаем их морально, но и практическая помощь чрезвычайно важна. Фактически это затронуло весь наш город, весь Крайстчёрч, каждого из нас это коснулось в той или иной мере».

Обвинение в убийстве предъявлено гражданину Австралии. По данным СМИ, он вёл прямую трансляцию своего нападения в социальных сетях, а накануне опубликовал многостраничный манифест с целым рядом призывов экстремистского характера.

В районе трагедии задержаны ещё несколько человек с оружием. При этом остаётся не до конца ясным, есть ли связь между двумя нападениями.

В рамках расследования полиция проводит обыски в городе Данидине в трёхстах километрах от Крайстчёрча. Сообщается, что в своём манифесте задержанный австралиец утверждал, что планировал нападение и там.