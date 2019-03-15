«Пятница ради будущего» шагает по миру

Тысячи школьников и студентов по всему миру выступили в защиту окружающей среды: в акции "Пятница ради будущего" приняли участие молодые люди из 120 стран мира.

У многих - в руках плакаты: "У планеты нет плана Б", "Будущее в наших руках", "Сохраним планету".

Молодые защитники экологии заявляют, что они не видят смысла сидеть в школе, пока взрослые уничтожают их будущее, отказываясь проводить решительную климатическую политику.

Одной из самых известных активисток экологического движения всего 16 лет. В августе прошлого года Грета Тунберг организовала протест у парламента Швеции и этим вдохновила сотни тысяч школьников по всему миру выступить в защиту климата.

Накануне марша генеральный секретарь ООН Антониу Гутeрриш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений. "Он стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений", - сказал он. По словам генсека, в прошедшем году все регионы мира стали свидетелями климатических аномалий: "от разрушительных тайфунов на Филиппинах и на юге Китая до экстремальной засухи в Аргентине и Южной Африке".