Февраль: то тепло, то холодно

В феврале температура на планете была выше среднестатистической. В США, особенно в Калифорнии, выпало много осадков. В южном полушарии, напротив, дождей было зафиксировано меньше, за исключением австралийского Квинсленда: там обильные ливни привели к масштабным наводнениям.

В Европе начало февраля выдалось холодным: температура была в среднем на 12 градусов ниже среднестатистической. Сильные снегопады вызвали сход оползней и заторы на дорогах в Боснии и Герцеговинe.

Однако к концу месяца потеплело, что совпало с необычно большим числом лесных пожаров во многих европейских странах, включая Францию, Испанию и Румынию.

В мире продолжилось таяние ледников с заметным ускорением процессов в Арктике и Антарктике.