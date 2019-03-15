Роналду-Месси: до встречи в финале?

Месси и Роналду смогут встретиться только в финале. В штаб-квартире UEFA в Швейцарии состоялась жеребьевка четвертьфинала и потенциальных полуфинальных пар Лиги чемпионов

Так, амстердамский «Аякс» сыграет с туринским "Ювентусом", "Барселона" поборется с "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" встретится с "Порту", а лондонский "Тоттенхэм" поспорит за выход в полуфинал с "Манчестер Сити"

В полуфинале победитель пары "Ювентус"-"Аякс" встретится с "Манчестер Сити" или "Тоттенхэм", а лучшая команда в противостоянии "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" сыграет с победителем пары "Ливерпуль"/"Порту"

Первые матчи 1/4 финала пройдут 9-10 апреля, ответные - 16-17 апреля. Полуфинальные матчи состоятся 31 апреля,1 мая и 7-8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано"

Сегодня же стали известны и все пары четвертьфинала Лиги Европы:

"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия)

"Вильярреал" (Испания) - "Валенсия" (Испания)

"Бенфика" (Португалия) - "Айнтрахт" (Германия)

"Славия" (Чехия) - "Челси" (Англия)

В полуфиналах сыграют победители следующих пар:

"Наполи" / "Арсенал" - "Вильярреал" / "Валенсия"

"Бенфика" / "Айнтрахт" - "Славия" / "Челси")))

Полуфинальные поединки должны состояться 2 и 9 мая, а финальный матч - 29 мая, который пройдет на Олимпийском стадионе в Баку.