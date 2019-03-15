Япония помогает колумбийским рисоводам

В очередном выпуске программы "Глобально о Японии" мы знакомимся с новыми технологиями и методиками, которые ученые страны Восходящего солнца передают колумбийским рисоводам. Ставка делается на новые сорта риса, потребляющие меньше воды, что особенно актуально в условиях глобального потепления.

Посредничество между Японией и Колумбией осуществляется и финансово поддерживается Японским агентством по международному сотрудничеству.

Предложение японских специалистов опирается на уникальную платформу e-kakashi от группы PS Solutions; речь идет о технологии мониторинга плантаций, замера в режиме реального времени влажности, температуры и других параметров. Это позволяет фермерам экономно расходовать воду и удобрения и грамотнее организовывать управление своими угодьями.

В Боготе представитель программы оптимизации рисоводства федерации FEDEARROZ говорит о положительном влиянии японских решений для отрасли; новый подход расширяет торговые горизонты и обеспечивает продовольственную стабильность в условиях угроз, связанных с изменением климата.

Программа, реализуемая по линии с FEDEARROZ - лишь одним из примеров вековых связей между Японией и Колумбией. Взаимный оборот и инвестиционные программы активизируются с заключением странами соглашения о свободной торговле.