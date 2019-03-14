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США

ВИЧ: употребляющие наркотики в зоне особого риска

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 Андрей Позняков 
ВИЧ: употребляющие наркотики в зоне особого риска
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Эксперты объединённой программы ООН по борьбе со СПИДом встревожены динамикой распространения заболевания среди употребляющих наркотики. В докладе UNAIDS сказано, что наркоманы, которые используют шприцы, по-прежнему подвержены наибольшему риску заражения.

Наши коллеги выражают озабоченность тем, что заболеваемость ВИЧ не снижается среди тех, кто использует шприцы для употребления наркотиков, несмотря на снижение этого показателя во всем мире. В докладе отмечается, что 99 процентов таких людей живут в странах, где не ведётся необходимая работа по снижению вреда, в частности, нет адекватных программ распространения одноразовых шприцев, лечения наркозависимости и ВИЧ-терапии.
Стефан Дуджаррик
представитель Генсека ООН

UNAIDS заявляет о намерении справиться с эпидемией ВИЧ к 2030 г. В России в прошлом году было зафиксировано снижение заболеваемости. По данным Росподтребнадзора, число выявленных случаев заражения ВИЧ сократилось на 2,5%, а в конце 2017 в России проживали около миллиона инфицированных.

Видеомонтаж • Андрей Позняков