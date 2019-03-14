ВИЧ: употребляющие наркотики в зоне особого риска

Наши коллеги выражают озабоченность тем, что заболеваемость ВИЧ не снижается среди тех, кто использует шприцы для употребления наркотиков, несмотря на снижение этого показателя во всем мире. В докладе отмечается, что 99 процентов таких людей живут в странах, где не ведётся необходимая работа по снижению вреда, в частности, нет адекватных программ распространения одноразовых шприцев, лечения наркозависимости и ВИЧ-терапии.