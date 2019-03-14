В огне не горит

214 место в мировом рейтинге суперкомпьютеров занимает компьютер-рекордсмен, который вот уже несколько лет работает в Национальном центре чешского города Острава.

Что нужно для поддержания суперкомпьютера в суперформе? Специалисты говорят, что машине такого уровня требуется специальное обслуживание.

Глава компьютерного центра IT4Innovations Вит Вондрак поясняет: "Суперкомпьютеры обычно находятся в специальном помещении, там следует поддерживать особый режим, в том числе температурный. Но главное - обеспечивать самые высокие меры противопожарной безопасности. Наш центр в известном смысле уникален, мы используем технологию сниженной концентрации кислорода для предотвращения возгораний. Иными словами, в наших помещениях кислород смешан с азотом. В составе воздуха кислорода - 15 % вместо обычной доли в 21 %, и этого достаточно, чтобы возгорания в помещении не произошло. Если вы войдете в такую комнату с зажженной свечей, пламя погаснет. Еще одна наша отличительная особенность - перераспределение тепла, которое производит суперкомпьютер, для обогрева всего здания. Это очень экологичное решение. Мы отапливаем таким образом наши офисы и даже воду нагреваем".