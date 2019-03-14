Суперкомпьютер на службе инноваций

Маленькая Чехия вот уже несколько лет обладает одним из мощнейших в мире суперкомпьютеров. Машина из Национального центра в городе Острава сопоставима по мощности с 13 тысячами ПК.

Центр сотрудничает с иностранными научными учреждениями, участвует в проектах, финансируемых ЕС, а также работает с местными предприятиями, демонстрируя им преимущества использования суперкомпьютеров для решения бизнес-задач.

Вит Вондрак, директор остравского центра IT4Innovations: "Мы консультируем компании, показываем, как поставить на службу бизнеса передовые компьютерные технологии, особенно такие как у нас, сверхмощные. Мы выделяем специалистов для помощи компаниям, даем рекомендации, как использовать технологии для решения конкретных задач".

Среди тех, кто использует потенциал суперкомпьютера - фирма по производству медицинских протезов. В линейке ее продукции - уникальный шлем, изготовленный на трехмерном принтере. Он предназначен для младенцев с деформированным черепом. Высокотехнологичный головной убор практически невесом. Он позволяет выровнять форму головы у малышей, имеющих те или иные эстетические недостатки.

Разработчики используют суперкомпьютер для расчета идеальных параметров шлема для каждого конкретного заказчика. В их планах - расширение сбыта в Европе и освоение американского рынка.

Алес Григор, совладелец и ведущий дизайнер, фирма Invent Medical Group: "Вся наша продукция изготавливается на 3D принтерах. Представьте, сколько времени уйдет на построение компьютерной модели или подготовку чертежа. До 8 часов! А суперкомпьютер рассчитывает модель за 8 секунд".

Платформа, где работает суперкомпьютер, получает поддержку по линии чешского правительства и Европейской политики сплочения. К сегодняшнему дню сверхмощная машина была задействована в 137 промышленных проектах; на основе ее расчетов опубликованы свыше двух тысяч научных трудов.

Среди тех, кто пользуется возможностями суперкомпьютера - и компания по производству кресел для поездов. Машина помогла производителям провести крэш-тесты, проверить новые сидения на прочность и безопасность. Использование цифровых прототипов позволяет сэкономить средства, время и оптимизировать конечную продукцию.

Радомир Белик, инженер, группа Borcad: "С суперкомпьютером мы поняли, как лучше скорректировать структуру сидения, где необходимо его укрепить, изменить диаметр трубок, другие параметры.... Как лучше все элементы собрать и сварить".

Команда, обслуживающая суперкомпьютер, также не стоит на месте. В ближайшее время она выпустит приложения, касающиеся машинного обучения. Суперкомпьютер работает на полную мощность, отвечая на потребности исследователей, инженеров и предпринимателей.

Вит Вондрак, директор, IT4Innovations: "Приятно видеть, что суперкомпьютеры могут решать действительно масштабные задачи, которые иначе не решить Понимание этого делает меня счастливым".