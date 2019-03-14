В Париже прошел ежегодный "вертикальный забег" на Эйфелеву башню. В нем приняли участие чуть более ста мужчин и женщин - как профессиональные спортсмены, так и любители, в том числе бегуны с ограниченными возможностями.

Финишная черта находится на высоте 279 метров, от старта ее отделяют ровно 1665 ступенек. Подобные "вертикальные гонки" проводятся во многих странах. Наиболее популярная из них - забег на нью-йоркский небоскреб Empire State Building, который проводится уже более 30 лет.

В Париже такое соревнование начали проходить относительно недавно - с 2015 года. Однако забег по самой известной достопримечательности Франции становится все более популярным. Участие в нем принимают бегуны не только из Европы, но также Америки и Азии.

В этом году самым быстрым среди мужчин оказался Петр Лободзинский /Piotr Lobodzinski/ - спортсмен из Польши. Он смог покорить "Железную даму" за 7 минут 53 секунды. Среди женщин первой оказалась бегунья из Австралии Сьюзи Уэлшэм /Suzy Walsham/ - ее забег на высоту занял 10 минут 16 секунд.