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Реставраторы заканчивают восстановление экспонатов музея Триумфальной арки

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 Euronews 
Реставраторы заканчивают восстановление экспонатов музея Триумфальной арки
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Реставраторы почти закончили восстановление экспонатов, пострадавших во время митингов «желтых жилетов» у Триумфальной арки в Париже.

«Для этой работы нужно много терпения, потому что мы складываем трехмерный паззл, - сказала реставратор Аньес Ле Будек. - Это сложно и занимает много времени, потому что где-то изменены контуры, а некоторые части были разбиты на мелкие кусочки».

Администратор Триумфальной арки Брюно Кордо уверен, что объекты снова появятся в музее в течение двух месяцев. «Сейчас мы заканчиваем реставрацию», - сообщил он.

Многотысячные демонстрации «желтых жилетов» проходят во многих городах Франции уже несколько месяцев. Во время митинга 2 декабря демонстранты ворвались в музейные помещения Триумфальной арки и, помимо прочего, обезглавили мраморную статую Наполеона. Общий ущерб от их действий оценивается в 1 млн евро.

Триумфальная арка была построена в 1806 году по приказу Наполеона I в честь французской армии. В ней находится могила неизвестного солдата, огонь на которой зажигается каждый вечер.


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