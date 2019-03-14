Убит босс мафиозного клана Гамбино

В Нью-Йорке убили главаря мафиозного клана Гамбино. Франческо Кали по прозвищу Фрэнки Бой был застрелен вечером в среду на пороге собственного дома.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники в полиции, огонь открыл водитель синего пикапа, выстрелив в Кали шесть раз. Затем стрелок переехал свою жертву на автомобиле и скрылся.

Семья Гамбино - в пятёрке крупнейших группировок американо-итальянского происхождения, контролирующих организованную преступность в городе. 53-летний Фрэнки Бой возглавлял клан с 2012 г. Ранее он был арестован по обвинению в рэкете. Признав себя виновным, Кали отбыл 16-месячный тюремный срок.

Мотивы его убийства, личности исполнителя и заказчика пока не установлены. Расследование продолжается.