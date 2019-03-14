"Голден Стейт" обыграл "Хьюстон"

"Голден Стэйт Уорриорз" прервал серию "Хьюстона" из девяти победных матчей регулярного чемпионата НБА. В среду вечером на домашнем паркете "Рокетс" уступили соперникам - 104:106.

В отсутствие травмированного Кевина Дюранта, "воины" не только смогли оправиться от поражения, нанесённого накануне "Фениксом", но и со стартового свистка навязать "Хьюстону" свою игру.

"Ракеты" почти ликвидировали отставание в последней четверти.

Помогли в этом оформившие дабл-даблы Джеймс Харден - 29 очков и 10 передач - и Клинт Капелла - 13 подборов и столько же очков. Ещё 24 набрал Крис Пол.

Но неудавшийся штрафной Хардена на последних секундах встречи поставил точку в противостоянии.

Клэй Томпсон и Демаркус Казинс названы самыми результативными игроками "Голден Стэйт". В их активе 30 и 27 очков соответственно.