Доклад НАТО о расходах на оборону

Генеральный секретарь НАТО распространил свой доклад за 2018 год. Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе, что все союзники перестали сокращать свои траты оборону, а страны Балтии, Польша и Нидерланды их резко увеличили. Но только 6 стран достигли уровня, предложенного Соединёнными Штатами.

«В прошлом году европейские союзники и Канада увеличили свои расходы на оборону почти на 4% в реальном выражении, - сказал Столтенберг. - С 2016 года они фактически потратили на оборону ещё 41 миллиард долларов».

Генсек ожидает, что эта цифра вырастет до 100 миллиардов к концу следующего года.

Но обозреватель военного еженедельника Jane's Defense Weekly считает, что увеличение в среднем в Европе на самом деле незначительно:

«Приходится скептически относиться к способности всех союзников довести оборонные ассигнования до 2-х процентов ВВП к 2024 году, - сказал Брукс Тайнер. - Потому что 11, если не 12, союзников, в том числе 3 крупных - Италия, Испания и Германия - не немного увеличивают свои расходы каждый год».

На фотограциях в последнем докладе солдаты в основном сменили свою форму песочного цвета на белую и хаки. Значит ли это, что НАТО переносит свою деятельность с жарких мест в умеренные широты?

«Альянс снова сосредотачивается на сдерживании угрозы родным европейским странам, - ответил брюссельский эксперт по безопасности Свен Бископ. - Наряду с коллективной защитой, кризисным управлением и наращиванием военного потенциала, приоритетом становится оборона наших собственных территорий».

Часть доклада посвящена увеличению в прошлом году передового присутствия НАТО в восточной части Альянса. Наш корреспондент Андрей Бекетов передаёт:

«Всего одна страница в ежегодном докладе НАТО посвящена отношениям с Россией. Они сводятся всего к двум словам: «оборона и диалог». В качестве ключевой даты назван 2014 год, когда после присоединения Крыма Россия перестала быть стратегическим партнёром Североатлантического альянса».