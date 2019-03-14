Климат спасают в суде

В Париже НКО подали иск к правительству Франции. Они обвиняют власти в бездействии при решении вопросов, связанных с изменением климата.

Жалоба была подана в Парижский административный суд представителями Гринпис, Фонда природы и человека и двумя другими неправительственными организациями

"Мы слишком долго ждали ответа правительства. Оно бездействует, не выдвигая никаких предложений. Поэтому мы решили заставить власти работать в этом направлении", - заявляет один из истцов.

Это первый случай такого рода со стороны общественных организаций в отношении французских властей.

До подачи иска была создана петиция с обращением к правительству. ее уже поддержали два миллиона человек.