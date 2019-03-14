"Кровавое воксресенье": суд полвека спустя

Бывший британский военный предстанет перед судом за расстрел демонстрантов почти 50 лет назад. Прокуратура Северной Ирландии обвинила его в убийстве двух человек и в покушении на убийство еще четырех в день «Кровавого воскресенья».

30 января 1972 года британские военнослужащие открыли огонь по участникам марша в защиту гражданских свобод в Лондондерри. 13 человек были убиты.

Родственники погибших и пострадавших выразили разочарование, что власти приняли решение преследовать лишь одного из стрелявших в тот день военных.

"Как говорил Нельсон Мандела, лишение людей их базовых прав равносильно посягательству на их человеческую природу. Мы все прошли большой путь с того дня, когда наши отцы и братья пали в жестокой бойне на улицах Дерри в то "Кровавое воскресенье". За эти годы ушли из жизни родители всех погибших. И сегодня мы выступаем вместо них", - заявил Джон Келли, брат одного из убитых.

По этому делу как подозреваемые проходили еще 16 военных и два члена Ирландской республиканской армии, но доказательств для их обвинения оказалось недостаточно.

Министерство обороны Великобритании пообещало оказать государственную поддержку обвиненному отставному военному.

Трагические события "Кровавого воскресенья" привели к активным боевым действиям Ирландской республиканской армии против британских военных.

Как следствие, в Северной Ирландии было введено прямое управление из Лондона, которое продлилось несколько десятилетий.