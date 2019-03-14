Рост оборонных расходов. Меньше просьб об убежище

"Вкратце из Брюсселя":

Доклад НАТО о расходах на оборону

Генсек НАТО распространил свой доклад за 2018 год. Йенс Столтенберг сказал, что все союзники перестали сокращать свои траты оборону, а страны Балтии, Польша и Нидерланды их резко увеличили. Но только 6 стран достигли уровня в 2% ВВП, предложенного Соединёнными Штатами.

Приток беженцев сокращается

В прошлом году продолжило сокращаться количество лиц, желающих спастись от конфликтов, преследований и бедности в Евросоюзе.

Как сообщило Статистическое бюро ЕС, страны-члены зарегистрировали 580 тыс впервые подавших заявление на убежище. Это на 11% ниже, чем в 2017 году, и наполовину меньше, чем на пике миграционного кризиса в 2015 году. Больше всего бегут люди из Сирии.

Автошколы продолжат платить НДС

Учиться вождению в ЕС будет по-прежнему дороже, чем грамоте или наукам. Европейский суд постановил, что автомобильные курсы не могут быть освобождены от налога на добавленную стоимость, в отличие от обычных школ или ВУЗов.

Иск подала в Люксембург одна немецкая автошкола, утверждающая, что владение машиной и правилами дорожного движения должны считаться базовыми навыками и знаниями человека.

Spotify жалуется на Apple

Музыкальный портал Spotify подал в антимонопольные органы Евросоюза жалобу на Apple. Он утверждает, что эта американская компания ограничивает для своих пользователей выбор между аудиопотоковыми сервисами, навязывая свой — Apple Music. Spotify посетовал Брюсселю на то, что Apple увеличивает на 30 проц для контент-провайдеров плату за покупки в магазине своих приложений.