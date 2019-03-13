Сирия: исламисты пытаются вырваться из окружения

По мере сужения кольца вокруг исламистов в Эль-Багузе на севере Сирии, боевики предприняли несколько попыток прорвать линию фронта. Контрнаступление было в организовано в среду. Однако как сообщило руководство Сирийских демократических сил, боевики "Исламского государства" понесли серьезные потери и были отброшены.

Тем временем в Брюсселе проходит международная конференция по Сирии, которая призвана собрать средства для нужд людей, оказавшихся в зоне конфликта, а также сирийских беженцев, нешедших временный приют в соседних странах.

"Население Сирии оказалось в ситуации, когда развязка войны уже близка, но и о мирных перспективах говорить еще рано. Поэтому люди по-прежнему не могут чувствовать себя в безопасности", - заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Как будто в доказательство этих слов в Идлибе были нанесены удары по позициям исламистов. Операция была проведена ВКС России, главной целью стали склады группировки "Тахрир аш-Шам", на которых хранились ударные беспилотники.

"Ситуация еще очень далека от урегулирования, - заявил Euronews глава гуманитарной организации Арабский Красный Полумесяц в Сирии. - Людям надо помочь, однако мы работаем на пределе наших возможностей. Крайне тяжелая ситуация сложилась в лагере для беженцев Альхол, где по последним данных находятся более 70 тысяч человек".

Лагерь Альхол находится на северо-востоке Сирии. Символично, что этом вместе с мирными жителями, которые бежали от исламистов, сегодня там находятся и семьи боевиков - их жены с детьми. Все это весьма красноречио говорит о том, что война в Сирии не пощадила никого.