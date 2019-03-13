Барселона: жизнь в "капсуле"

В крупных городах Испании на фоне стремительного роста цен на аренду жилья, процветают компании, которые предлагают капсульные квартиры. Снимать "капсулу" не так дорого. Проблема в том, что фирмы, предлагающие мини-жилье работают незаконно, что, впрочем не смущает тех, кто пользуется их услугами.

Вот уже несколько недель водитель грузовика в Барселоне Гарии Каевич живет в "капсуле". Ее площадь - менее двух с половиной квадратных метров. Плата - 200 евро в месяц.

"Для меня это вполне приличный дом", - говорит Гарри. "Все очень чистенько. Сплю я здесь хорошо. Питаюсь нормально. Я могу ходить по улицам, как любой человек, и при этом не думать о том, где мне придется провести следующую ночь?"

Гектор Кабаньо снимает мини-комнату. Мужчина работает на неполную ставку и получает 800 евро в месяц. Из них 600 евро уходит на выплату алиментов детям и покрытие кредита на жилье, купленное ранее с теперь уже с бывшей супругой. Гектор не считает, что его нынешняя ситуация наносит удар по чувству собственного достоинства:

"Что вообще означает достойно, не достойно? Лучше так, как есть, чем оказаться на улице, или идти искать приют. Там, как мне рассказывали, еще хуже. Ночуешь там со всеми... Только что спишь на своей подушке".

По словам Джанет Санз, служащей в отделе городского планирования в мэрии Барселоны, власти каталонской столицы запретили аренду жилья площадь которого составляет менее пяти квадратных метров. Закрыли в Барселоне и офис фирмы, предлагающей подобные услуги. "Когда речь идет о праве человека иметь крышу над головой, нужно быть последовательными". - говорит Санз.

Несмотря на принятые городским советом меры, на фирму, предлагающую квартиры- "капсулы" можно выйти через интернет, чем пока пользуются жители Барселоны.