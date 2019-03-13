Конгресс США принял законы против Кремля и лично Владимира Путина

Палата представителей Конгресса США приняла пакет законов, направленных против политики Кремля и лично президента России Владимира Путина.

Один из законов призван "дать более серьезный ответ вмешательству России", благодаря раскрытию коррупционных схем с участием российского президента. В соответствии с ним, директор Национальной разведки США должен в течение шести месяцев подготовить отчет об активах Путина и членов его семьи, а также определить круг лиц, помогающих ему в коррупционной деятельности.

Второй закон требует"привлечь к ответственности и правосудию" виновных в убийстве Бориса Немцова. "Палата представителей осуждает Владимира Путина и его режим за преследование своих политических оппонентов и сокрытие деталей убийства Бориса Немцова, российского оппозиционного лидера, который работал на благо демократии и прав человека в России", - говорится в документе.

Резолюция предполагает поддержать усилия ОБСЕ и Совета Европы, направленные на расследование убийства Немцова. Также она обязывает директора Национальной разведки США подготовить подробный отчет об обстоятельствах преступления, возможных участниках и оценить шаги предпринятые Россией для раскрытия этого дела.

В соответствии с третьим законом правительству США запрещается признавать Крым частью Российской Федерации. "Ни один государственный департамент или агентство не может предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая признает или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - говорится в резолюции.

Четвертый документ обязывает директора Национальной разведки США в течение трех месяцев представить оценку намерений Кремля в отношении США и их союзников. В частности, планируется определить потенциальные военные действия против членов НАТО, потенциальную реакцию на расширение военного присутствия США или НАТО в Восточной Европе и области, которые Россия может использовать, чтобы ослабить отношения между западными странами.