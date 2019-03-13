Народники ждут от Орбана извинений

Председатель крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП)- ездил в Будапешт на встречу с руководством входящей в неё венгерской правящей партии. Манфред Вебер просил премьер-министра Виктора Орбана прекратить выпады в адрес Брюсселя и извиниться за оскорбление главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера.

«Партия «Фидес» в Венгрии и Виктор Орбан должны нам четко доказать, что они по-прежнему хотят состоять в Европейской народной партии, - сказал Вебер по возвращении в Страсбург. - Мы - семья с общими ценностями, общими идеми. Для нас не главное — власть, цифры или размер фракции. Главное — ценности, именно это должен подтвердить Виктор Орбан, и я надеюсь, что он это сделает».

Вебер рассчитывает занять в этом году место Юнкера.

Многие народники призывают исключить из своих рядов венгерских консерваторов и Орбана, даже если они уберут с улиц сатирические плакаты и покаются.

«Это немного похоже на то, как если бы вас ударила, потом извинился, потом снова ударила и снова извинилась, - говорит Сирпа Пиетикяйнен из Финляндии. - А именно так ведёт себя Орбан в отношениях с ЕНП и ЕС».

«Выгнать его из Европарламента просили депутаты от многих партии, в том числе замечательные демократы, либералы, которые защищают верховенство закона, социальный баланс и рыночную экономику, - сказал немец Эльмар Брок. - Всё это наша политика, мы будем её придерживаться, и Виктор Орбан не сможет изменить эту политику».

Вопрос о «Фидес» будет обсуждаться 20 марта в Брюсселе на Политической ассамблее правоцентристской фракции.

Тем временем в Венгрии исчезают изображений Юнкера рядом с американским финансистом Джорджем Соросом.