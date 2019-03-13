Под обломками школы в Нигерии погребены более 100 человек

По меньшей мере восемь человек погибли в среду при обрушении трехэтажного здания, в котором находилась в том числе школа, в экономической столице Нигерии Лагосе. Обрушение произошло в 10 часов утра по местному времени. В тот момент занятия уже начались, и аудитории были заполнены. Под завалами оказались более 100 человек. Большинство из них - дети.

По последним данным, из-под обломков живыми были спасены 22 человека. Они были направлены в больницу. На месте инцидента продолжается спасательная операция. Есть опасения, что число жертв может возрасти.

На площади, где произошел инцидент, собрались сотни людей, в том числе - родители учеников. О возможных причинах, приведших к обрушению, не сообщается. Но, по словам местных жителей, в прошлом году власти распорядились снести здание школы, при возведении которого были использованы некачественные строительные материалы. Однако распоряжение не было выполнено.

Это не первый несчастный случай из-за нарушений норм строительства в Нигерии. В 2016 году более 100 человек погибли из-за обрушения церкви на юго-востоке страны, а в марте того же года в Лагосе - более 30 во время ремонта пятиэтажного здания.