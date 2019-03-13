Международный туризм ставит на экологию и новые технологии

Весь мир в марте, кажется, ненадолго переместился в Берлин - на ежегодную Международную туристическую биржу. Более 10 тысяч экспозиций рассказывают посетителям о 180 странах. В фокусе внимания специалистов - новые направления для отдыха и спорта, а также технологическая и информационная революция в туристической отрасли.

Туристическая выставка ITB Berlin — крупнейшая на планете: 5 континентов, без малого 200 стран, 5 дней презентаций, переговоров и неформального общения...

Одним из самых заметных участников мероприятия этого года стала Индия.

Страна остается чрезвычайно востребованным направлением на туристической карте мира: в Индию едут за достопримечательностями, духовными практиками и новым опытом. Индийские туроператоры не сидят сложа руки и ищут новые оригинальные форматы для потенциальных клиентов. В числе новинок - приглашение в сельскую Индию, организация пребывания туристов в местных общинах.

Йогендра Трипатхи, секретарь. министерство туризма Индии: "Мы разработали направления для тех, кто мечтает пожить реальной жизнью индийской общины. Это - вариант для людей, стремящихся к гармонии с природой. Наше предложение опирается на активы, которыми располагают местные жители, обитатели деревень: туризм помогает им немного зарабатывать, приносит доход. Это - пример устойчивого туризма. Мы хотим напомнить нашим гостям о другом стиле жизни, отвлечь их от безумного городского ритма, вернуть к созерцанию и осмыслению".

Азия в целом и Китай в частности остаются на пике внимания международных путешественников. Регион - популярнейшее направление для молодых, рожденных в "нулевых". Неслучайно: Азия предлагает уникальный "микс" передовых технологий и бережно хранимых традиций.

Специалисты отмечают: сегодняшние 20-30 летние охотно планируют длительные и далекие путешествия. Например, в ЮАР, по статистике, активнее всего едут именно молодые из других регионов мира. Интерес к далеким и экзотическим странам подпитывают социальные сети, блоги заядлых путешественников.

Сиса Нтшона, генеральный директор, агентство South African Tourism: "Ключевая концепция для молодых туристов - быть, как местные. Относитесь ко мне, как к местному, а я постараюсь вести себя, как принято здесь, буду есть вашу еду, пить ваши напитки... вот такой подход их интересует.

И да, технологии в турсекторе очень важны. Они позволяют снабжать информацией заинтересованную аудиторию. Мы ведем статистику, работаем с "большими данными". Это позволяет говорить сразу и с группой, и с отдельными потребителями, Люди чувствуют, что мы обращаемся именно к ним, затрагиваем сферу их интересов".

Албания - активно развивающееся туристическое направление, также выбирает технологии. Местный турсектор ставит глобальную задачу - показать миру, что Албания - еще и перспективная бизнес-площадка. Выбранная стратегия приносит свои плоды: в прошлом году страну посетили более шести миллионов иностранных туристов, что на 20% больше, чем в 2017-м году.

Бленди Клоси, министр туризма и окружающей среды Албании: "Туроператоры осознают, что время изменилось и что сегодня они не просто продавцы путевок, а в некотором смысле IT-группы. Они выходят на новый уровень общения с клиентами, продвигают свои предложения, в том числе и через соцсети, создают, меняют имидж страны. У иностранцев формируется понимание того, что да, Албанию нужно посетить хотя бы раз в жизни".

Число путешественников растет и в этом контексте устойчивый туризм прочно входит в моду. Фактически, это означает, что после посещения того или иного места человек оставляет после себя что-то хорошее.

Бережный экологичный туризм - девиз Сейшельских остров, региона, особо уязвимого на фоне глобального потепления климата. Напомним, что на Сейшелах действует мораторий на строительство крупных гостиничных комплексов и контролируется число приезжающих туристов. Здесь также запрещены некоторые виды пластиковых изделий - трубочки для коктейлей, одноразовая посуда и пакеты

Дидье Догли, министр туризма Сейшельских островов: "Мы призываем всех гостей Сейшельских островов принять участие в увлекательном проекте сохранения нашей территории в первозданном виде, мы предлагаем им варианты экологичного и безопасного для природы досуга. Одновременно мы призываем отели, туркомплексы присоединиться к программе бережного природопользования. Они могут перейти на экологичный режим функционирования, оптимизировать использование энергии, воды, закупать в свои рестораны продукты местного производства".

Задачи устойчивого развития ставят перед собой и операторы воздушного движения. Новые технологии меняют наш способ перемещения в пространстве, позволяя сокращать выбросы двуокиси углерода в атмосферу.

Так, авиперевозчик Thai Airways инвестирует в новые самолеты, более экологичные и экономичные.

Киттифонг Сансомбун, директор департамента маркетинговых коммуникаций, Thai Airways: "Мы стремимся к самым экологичным технологиям, забота об окружающей среде - наш приоритет. Именно поэтому мы закупаем современные лайнеры - они экономичнее и меньше загрязняют атмосферу. Но и помимо новых самолетов у нас есть свод корпоративных социальных правил, обязательных к исполнению. Значительная часть этих норм касается бережного отношения к окружающей среде".

Международная туристическая биржа в Берлине - прекрасная возможность для участников отрасли и политиков обменяться опытом и идеями. Специалисты единодушны: грамотная организация туристической инфраструктуры напрямую влияет на здоровье того или иного региона.

Мариам Квривишвили, глава Национальной администрации туризма Грузии: "Наш турсектор активно растет, а с ним растет и ответственность за окружающую среду. Важно, чтобы туристическая деятельность стояла на рельсах устойчивого и, что особенно важно, экологически бережного развития. 65% Грузии - это горы и зеленые ландшафты".

С вопросом грамотной организации туристической инфраструктуры напрямую увязано и решение проблемы избыточного туризма. Многие страны сегодня активно продвигают ранее малоизвестные площадки и курорты и так снижают нагрузку на наиболее популярные туристические районы.

Еще одно решение - гармонизировать приток туристов в течение года.

Роланд Конради, научный директор выставки ITB Berlin: "Избыточный приток посетителей - серьезная проблема для многих направлений. Например, это ощущается в Венеции, в Дубровнике. Нам нужны меры для снижения нагрузки на такие регионы. Можно вводить ограничения или какие-то финансовые сборы, чтобы в перегруженный город нельзя было въехать бесплатно. Да, есть разные варианты подхода к этой проблеме".

Большое внимание посетителей берлинского туристического форума в этом году удостоился Китай с его интереснейшим стендом и целым пакетом новых предложений. Для зарубежных гостей поднебесной туроператоры рекомендуют, к примеру, посещение южной провинции Хайнань. Расположенный там город Санья, к примеру, называют "Гавайями востока". Не случайно.

Фэнхуа Фу, департамент туризма провинции Хайнань: "Хайнань - это тропический остров в самой южной провинции Китая. Он расположен на той же широте, что Гавайи и Пхукет. Первое впечатление от Хайнаня - солнце и пляжи, почти 2 тысячи километров береговой линии, свыше 60 чудесных заливов, более 70 природных горячих источников и 80 с лишним горных пиков высотой свыше тысячи метров. Мы проводим максимально удобную безвизовую политику: к нам могут свободно приезжать представители 59 государств, среди них - много европейских стран, например, Германия, Великобритания и Франция".

Бурное развитие туризма и освоение новых рынков - в планах у филиппинских туроператоров, также активно представленных в Берлине. В фокусе их внимания в числе прочих - туристы из России и стран Ближнего Востока.

Мари Венус Тан, Совет по продвижению туризма, Филиппины: "Мы все активнее выступаем за диверсификацию туризма, не хотим ограничиваться стандартными предложениями "горы-пляжи". В фокусе нашего внимания - варианты погружения гостей в реальную жизнь страны, предложение нового опыта. Мы чувствуем, как меняются ожидания туристов; людьми прежде всего движет интерес. Это - главный мотор, и сегодня мы хотим заинтересовать туристов нашей страной, ее историей, культурой, людьми. Наша задача сейчас - создать информационное поле, контент с прицелом на активный приток гостей в ближайшее десятилетие. Причем мы рассчитываем как на внутренних туристов, так и на приезжих из-за рубежа".

Международная туристическая биржа в Берлине в очередной раз показала самые интересные фрагменты быстрорастущего глобального туристического "пазла" и позволила участникам отрасли "сверить часы", а гостям - вдохновиться перспективой новых путешествий.